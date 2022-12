Iarna este tot timpul sezonul răcelilor și al gripei, când toți cunoscuții se îmbolnăvesc brusc.

Cu toate acestea, germenii sunt prezenți pe tot parcursul anului. Atunci, care este motivul pentru care oamenii răcesc mai des și se îmbolnăvesc de gripă mult mai frecvent atunci când este frig afară? Oamenii de știință din spatele unui nou studiu ar fi găsit motivul biologic pentru care suferim mai mult de boli respiratorii în timpul iernii. Se pare că aerul rece în sine dăunează răspunsului imunitar.

„Este pentru prima dată când avem o explicație biologică, moleculară în ceea ce privește un factor al răspunsului nostru imunitar înnăscut care pare să fie limitat de temperaturile mai scăzute", a declarat Zara Patel, profesor la Stanford University School of Medicine din California.

Reducerea temperaturii din interiorul nasului cu doar 5 grade Celsius afectează aproape 50% din miliardele de celule care luptă împotriva virusurilor și bacteriilor din nări, potrivit studiului publicat în The Journal of Allergy and Clinical Immunology.

„Aerul rece este asociat cu o creștere a infecțiilor virale, deoarece, în esență, pierdem jumătate din imunitate doar prin acea mică scădere de temperatură și prin efectele pe care le are", a explicat și Benjamin Bleier, doctor în cadrul Massachusetts Eye and Ear și profesor asociat la Harvard Medical School din Boston.

Un virus respirator sau o bacterie invadează nasul, principalul punct de intrare în organism. Imediat, partea din față a nasului detectează germenul, cu mult înainte ca partea din spate să fie conștientă de „intrus”, a descoperit echipa.

În acel moment, celulele nasului încep imediat să creeze miliarde de copii simple ale lor însele, numite vezicule extracelulare, sau EV-uri.

„EV-urile nu se pot diviza așa cum o pot face celulele, dar sunt ca niște mici versiuni de celule special concepute pentru a merge și a ucide acești viruși", a spus Bleier. „Ele acționează ca ”momeli”, astfel încât acum, când inhalezi un virus, el se lipește de acestea, în loc să se lipească de celulele originale".

Atunci când este atacat, nasul crește producția de vezicule extracelulare cu 160%, au mai arătat rezultatele studiului. Așadar, acesta vine la luptă înarmat cu niște superputeri suplimentare. Dar ce se întâmplă cu aceste avantaje atunci când vine vremea rece?

„Ceea ce am descoperit este că, atunci când ești expus la aer rece, temperatura din nas poate scădea destul de mult, iar acest lucru este suficient pentru a anula, în esență, toate avantajele imunitare pe care le are nasul", a spus Bleier. În viitor, cercetătorii se așteaptă să vadă dezvoltarea unor medicamente cu administrare nazală care să se bazeze pe această idee științifică.

