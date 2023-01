Pentru prima dată, o lentilă de contact AR cu o densitate a pixelilor de aproximativ 30 de ori mai mare decât cea a unui iPhone a fost purtată de un om, într-un scenariu real.

În urmă cu trei decenii, primul grup de subiecți umani a interacționat cu realitatea mixtă, testând un prototip de sistem de realitate augmentată la Laboratorul de Cercetare al Forțelor Aeriene (Air Force Research Laboratory - AFRL), cunoscut sub numele de platforma Virtual Fixtures. Hardware-ul umplea o jumătate de cameră și a costat aproape 1 milion de dolari, dar a funcționat - demonstrând pentru prima dată că realitatea augmenta performanța umană în sarcini din lumea reală.

Săptămâna trecută, a fost atins un nou obiectiv important în domeniul realității augmentate, care evidențiază cât de departe a ajuns tehnologia în ultimii 30 de ani: primul test autentic al unei lentile de contact cu realitate augmentată. Acesta a fost realizat într-un laborator de cercetare de la Mojo Vision din Saratoga, California, iar pentru prima dată o lentilă de contact AR a fost purtată direct pe ochi de un subiect uman.

Construirea unei lentile de contact cu AR care să poată fi purtată de oameni este o provocare inginerească extrem de dificilă, în special pentru că această lentilă minusculă, care trebuie să stea confortabil pe ochiul uman, trebuie să comunice wireless cu dispozitivele externe și să fie complet alimentată fără niciun fel de legătură fizică. Aceasta este o sarcină descurajantă și, cu toate acestea, este ceea ce Mojo Vision a realizat în cea mai recentă demonstrație a sa.

Potrivit Mojo Vision, prototipul de lentilă include micro-baterii de calitate medicală. Nu este clar care este durata de viață a bateriei pentru prototipul actual, dar, potrivit companiei, obiectivul lor de produs este gestionarea energiei care să permită purtarea pe tot parcursul zilei.

Bineînțeles, tehnologia lor de afișare este și ea impresionantă. Potrivit companiei, Mojo Lens are un afișaj MicroLED de 14.000 de pixeli/ inch. Pentru context, un iPhone 13 cu un ecran Super Retina XDR Display are o rezoluție de 460 de pixeli pe inch. Cu alte cuvinte, hardware-ul Mojo Lens are o densitate de pixeli de aproximativ 30 de ori mai mare decât cea a unui iPhone actual. În plus, aceste lentile includ un procesor ARM cu un emițător radio de 5GHz, împreună cu un accelerometru, un giroscop și un magnetometru pentru a urmări mișcările ochilor. Și toate acestea sunt așezate direct pe ochiul uman.

Cu toate acestea, vor fi necesari mulți ani de dezvoltare pentru a ajunge de la prototipurile de astăzi la produse de consum de masă care să aducă capabilități AR imersive oamenilor din întreaga lume. Dispozitivele AR, mai întâi sub formă de ochelari și apoi sub formă de lentile de contact, vor înlocui în cele din urmă telefonul mobil ca interfață principală a conținutului digital.

