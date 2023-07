La fiecare 36 de milioane de ani, viața marină explodează cu o serie de specii noi, iar motivul indirect este reprezentat de mișcările tectonice, conform unei noi cercetări.

O analiză aprofundată a fosilelor și a înregistrărilor geologice dezvăluie o schimbare a nivelului mării care apare ca răspuns la un ciclu de 36 de milioane de ani de mișcări tectonice.

O echipă condusă de geologul Slah Boulila de la Universitatea Sorbona din Franța a descoperit că acest lucru perturbă mai multe ecosisteme, determinând multe specii să se confrunte cu dificultăți, iar altele noi să înflorească pentru a ocupa noile nișe ecologice care apar.

„În ceea ce privește tectonica, ciclul de 36 de milioane de ani marchează modificări între o populare mai rapidă și una mai lentă a fundului mării, ceea ce duce la schimbări ciclice de adâncime în bazinele oceanice și în transferul tectonic al apei în adâncurile Pământului", spune geologul Dietmar Müller de la Universitatea din Sydney.

„Acestea, la rândul lor, au dus la fluctuații în ceea ce privește inundarea și uscarea continentelor, perioadele de mări de mică adâncime extinse favorizând biodiversitatea."

O privire atentă asupra arhivei fosilelor arată că biodiversitatea nu este o constantă frumoasă și uniformă. În schimb, aceasta fluctuează dramatic pe scări de zeci de milioane de ani, punctată de evenimente de extincție și de apariția de noi specii. Ceea ce nu a fost clar este ce determină aceste schimbări - dacă fiecare eveniment este unic în sine sau dacă există un mecanism de bază care le leagă.

Cercetarea efectuată de Boulila și echipa sa a fost o analiză minuțioasă a mai multor seturi de date geologice din ultimii 250 de milioane de ani, combinată cu simulări și modelări computaționale obținute cu ajutorul unui software de vizualizare tectonică numit GPlates.

Scoarța terestră nu este niciodată statică. Aceasta este formată din plăci tectonice separate care se deplasează și se „regenerează” în mod constant. Locurile în care plăcile tectonice se întâlnesc sub ocean sunt cunoscute sub numele de zone de subducție. Acolo, apa este aspirată adânc sub mantaua pământului, pentru a fi expulzată ulterior prin activitate vulcanică.

În plus, mișcarea tectonică poate face ca fundul mării să se extindă pe măsură ce plăcile se îndepărtează una de cealaltă. Ambele mecanisme pot provoca variații ale nivelului mării pe perioade lungi de timp.

În datele și simulările lor, cercetătorii au descoperit un ciclu de 36 de milioane de ani în ceea ce privește diversitatea vieții marine... iar acest lucru a coincis cu un ciclu constatat în datele tectonice, ale nivelului mării și ale straturilor de rocă la scară largă în aceeași perioadă de timp.

Aceste constatări, spun ei, constituie dovezi convingătoare că schimbările nivelului mării declanșate de ciclurile tectonice ale Pământului joacă un rol cheie în ciclurile biodiversității și în modelarea ecosistemelor.

„Această cercetare pune la îndoială ideile anterioare cu privire la motivele pentru care speciile s-au schimbat pe perioade lungi de timp", spune Müller.

Totuși, există și alți factori declanșatori de-a lungul istoriei Pământului care pot determina biodiversitatea. De exemplu, echipa a găsit, de asemenea, dovezi ale unui ciclu de biodiversitate de 62 de milioane de ani.

Acest lucru ar fi putut fi determinat de schimbările nivelului de dioxid de carbon, dar trebuie să fie investigat mai în detaliu, spun cercetătorii.

_________________________________________________________________________________________________