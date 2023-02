Noua gheață are o structură amorfă - în loc ca moleculele sale să formeze un model cristalin ordonat și îngrijit, precum gheața pe care o obține în congelator, moleculele sale sunt dezorganizate, precum cele ale apei lichide.

Din cauza omniprezenței sale pe Pământ, apa ar putea părea un fluid obișnuit. Dar are câteva proprietăți neobișnuite. De exemplu, pe măsură ce apa se răcește, densitatea sa atinge un vârf la patru grade Celsius și devine mai puțin densă pe măsură ce temperatura continuă să scadă, motiv pentru care cuburile de gheață plutesc într-un pahar cu apă. Dar acest lucru este neobișnuit - majoritatea lichidelor devin mai dense pe măsură ce se răcesc, arată Emily Conover de la Science News, citată de Smithsonian Magazine.

În condiții normale, moleculele de apă se conectează în forme hexagonale pe măsură ce îngheață. Oamenii de știință au descoperit 20 de forme cristaline de gheață formată de apă, potrivit lui Kenneth Chang de la New York Times.

The research team used a process called ball milling, vigorously shaking ordinary ice together with steel balls in a jar cooled to -200 degrees Centigrade. “We shook the ice like crazy and destroyed the crystal structure,” said lead author Dr Alexander Rosu-Finsen. 2/6 pic.twitter.com/4Dr2q9arKk