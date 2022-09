Un nou studiu a ajuns la concluzia că oamenii emană o aură care poate fi observată, dar care este mai degrabă de natură științifică decât spirituală.

Această aură, invizibilă cu ochiul liber, este prezentă în jurul corpurilor umane și ar putea ajuta la purificarea aerului pe care îl respirăm. Studiul, publicat în revista Science, a arătat că cercetătorii au descoperit molecule care curăță aerul în jurul corpului uman, atunci când ozonul din aer intră în contact cu pielea noastră.

Moleculele nu sunt altceva decât radicalii OH tranzitorii. Radicalii OH au fost cunoscuți anterior pentru neutralizarea moleculelor toxice în prezența luminii solare, fapt care le-a adus porecla de „detergenți ai atmosferei". Noul studiu confirmă prezența radicalilor OH, care sunt produși de corpul nostru uman. Aceasta este o premieră în domeniul științific.

„Câmpul ar putea curăța aerul înainte de a-l respira, dar nu știm încă sigur", a declarat pentru The Telegraph profesorul Jonathan Williams, de la Institutul Max Planck pentru Chimie din Mainz, Germania, și autorul principal al studiului.

„Cealaltă posibilitate, care este mai îngrijorătoare, este că poate un compus considerat inofensiv ar putea deveni toxic atunci când este oxidat în câmpul OH. Acum că am descoperit acest lucru, trebuie să realizăm mai multe cercetări", a adăugat el.

Prezența unei aure în jurul corpului uman este o idee străveche. Se vorbește mult despre ea în cercurile spirituale. Această aură este în contrast puternic cu cea descoperită de oamenii de știință și nu trebuie confundată cu cea despre care se vorbește în studiu.

Mai departe, oamenii de știință speră să poată afla mai multe despre această aură și să-i poată desluși misterele și implicațiile asupra sănătății și existenței umane, dacă acestea există.

