Oamenii de știință au surprins imagini cu un pește care înoată la peste 8.000 de metri sub apă, stabilind un nou record pentru animalul care trăiește la cea mai mare adâncime din lume.

Peștele, o specie necunoscută de pește-melc aparținând genului Pseudoliparis, a fost filmat la o adâncime de 8.336 de metri în groapa Izu-Ogasawara, la sud-est de Japonia. Imaginile au fost surprinse de pe o navă autonomă de mare adâncime, în cadrul unei expediții de două luni care a început anul trecut.

La câteva zile după ce a fost filmat, oamenii de știință au capturat alți doi pești melc, din specia Pseudoliparis belyaevi, în aceeași regiune, dar la o adâncime de 8.022 de metri. Echipa, citată de The Guardian, a declarat că aceștia sunt primii pești care au fost prinși vreodată de la o adâncime mai mare de 8.000 de metri.

Oamenii de știință de la Minderoo-University of Western Australia Deep Sea Research Centre și de la Tokyo University of Marine Science and Technology își propuseseră să exploreze adâncimile marine din Japonia, Izu-Ogasawara și Ryukyu - care se află la 8.000, 9.300 și, respectiv, 7.300 de metri adâncime - ca parte a unui studiu de un deceniu privind populațiile de pești care trăiesc la cele mai mari adâncimi din lume.

Cu ajutorul unor submersibile fără pilot, cercetătorii au amplasat camere cu momeală în cea mai adâncă parte a acestor șanțuri. Există peste 400 de specii cunoscute de pești melc, care trăiesc într-o mare varietate de habitate, de la apele puțin adânci până la întunericul din adâncurile oceanului.

Profesorul Alan Jamieson, coordonator al expediției, a declarat că anumite adaptări specifice au permis unor specii de pești melc să trăiască la o adâncime cu aproximativ 1.000 de metri mai mare decât următorul pește de adâncime. Asta pentru că la 8.000 de metri sub apă, presiunea este de 800 de ori mai mare decât la suprafața oceanului.

„Când vă imaginați cum ar trebui să arate peștele care trăiește la cea mai mare adâncime din lume, gândiți-vă că sunt șanse ca acesta să aibă un aspect neregulat, să fie o vietate neagră, cu dinți mari și ochi mici", a spus Jamieson, însă principalul factor care influențează acest lucru nu este adâncimea foarte mare, ci lipsa luminii.

Adaptările din adâncuri tind să fie mai puțin evidente, a spus cercetătorul. De exemplu, peștii melc nu au solzi, dar au în schimb un strat gelatinos pe care Jamieson îl descrie ca fiind o „adaptare accesibilă din punct de vedere fiziologic".

Adâncimea la care trăiește peștele din Izu-Ogasawara depășește cu 158 de metri recordul anterior de 8.178 de metri, stabilit în 2017 de un pește melc descoperit în Groapa Marianelor.

__________________________________________________________________________________________________

Urmăriți emisiunile preferate pe protvplus.ro: