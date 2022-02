Medicii au transmis că a fost înregistrat primul caz al unei femei care s-a vindecat de HIV, fiind a treia persoană din lume care a învins acest diagnostic.

Un grup de cercetători americani a folosit o nouă metodă de transplant de celule stem care, speră ei, ar putea fi administrată la zeci de persoane în fiecare an.

Femeia, care este de rasă mixtă, este a treia persoană din lume care s-a vindecat vreodată de HIV. Oamenii de știință au anunțat marți că această metodă, ce implică utilizarea sângelui din cordonul ombilical, ar putea duce la vindecarea mai multor persoane decât se credea până acum că este posibil.

Sângele din cordonul ombilical este mai abundent decât celulele stem adulte, care sunt utilizate de obicei în transplanturile de măduvă osoasă, iar acesta nu trebuie să fie atât de apropiat de cel al pacientului. Majoritatea donatorilor sunt caucazieni, ceea ce înseamnă că o compatibilitate parțială ar putea vindeca anual în SUA zeci de persoane care suferă atât de cancer, cât și de HIV, potrivit The New York Times.

Femeia care a fost vindecată a fost, de asemenea, afectată de leucemie și a primit sânge din cordonul ombilical pentru a o trata, sânge care provenea de la un donator parțial compatibil. Practica obișnuită este de a găsi un donator de măduvă osoasă a cărui rasă și etnie să fie asemănătoare cu cea a pacientului. Femeia a primit, de asemenea, sânge de la o rudă apropiată pentru a stimula temporar sistemul imunitar al organismului ei, în timp ce aștepta transplantul.

„Faptul că pacienta este de rasă mixtă și că este o femeie, este foarte important din punct de vedere științific și foarte important în ceea ce privește impactul asupra comunității", a transmis unul dintre cercetători, citat de The New York Times. Medicii sunt de părere că boala se dezvoltă diferit la bărbați și la femei.

Potrivit The New York Times, alte două persoane au fost vindecate anterior de HIV. Timothy Ray Brown, cunoscut sub numele de „Pacientul din Berlin", a trăit fără acest virus timp de 12 ani înainte de a muri de cancer în 2020. Un alt pacient, Adam Castillejo, a fost confirmat ca fiind vindecat în 2019. Amândoi au primit transplanturi de măduvă osoasă de la donatori purtători ai unei mutații care blochează HIV, care a fost găsită doar la aproximativ 20.000 de oameni, cei mai mulți dintre ei fiind descendenți din nordul Europei.

