Cea mai nouă flotă de sateliți a companiei SpaceX se prăbușește de pe orbită după ce a fost lovită de o furtună solară.

Aproximativ 40 dintre cei 49 de sateliți de mici dimensiuni lansați săptămâna trecută de SpaceX fie au reintrat în atmosferă și au ars, fie sunt pe punctul de a face acest lucru, a transmis compania.

SpaceX a precizat că o furtună geomagnetică ce a avut loc vinerea trecută a făcut ca atmosfera să devină mai densă, ceea ce a împiedicat sateliții Starlink să-și mențină direcția.

Echipele de la sol au încercat să salveze sateliții compacți, cu panouri plate, punându-i într-un fel de hibernare, în așa fel încât să minimizeze rezistența la înaintare. Dar atracția atmosferică a fost prea mare, iar sateliții nu au reușit să urce pe o orbită mai înaltă și mai stabilă, potrivit companiei.

SpaceX are încă aproape 2.000 de sateliți Starlink ce orbitează în jurul Pământului și care oferă servicii de Internet în colțuri îndepărtate ale lumii. Aceștia se învârt în jurul globului la o altitudine de peste 550 de kilometri.

Sateliții loviți de furtuna solară se aflau într-o poziție temporară. SpaceX îi lansează în mod deliberat pe această orbită neobișnuit de joasă, astfel încât să nu reprezinte o amenințare pentru alte nave spațiale. Compania susține că incidentul nu reprezintă un pericol pentru Terra.

De la lansarea primilor sateliți Starlink în 2019, Elon Musk are în vedere o constelație de mii de alți sateliți pentru a oferi servicii Internet în și mai multe regiuni ale Globului. Compania OneWeb, cu sediul la Londra, are și ea propriii sateliți de Internet, iar Amazon plănuiește să înceapă să-i lanseze în cursul acestui an.

În acest context, astronomii sunt îngrijorați de faptul că aceste mega constelații artificiale vor îngreuna observațiile nocturne de pe Pământ.

