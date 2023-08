Mai mult de 100 de reviste medicale din întreaga lume au lansat joi un apel comun și cer luarea de măsuri urgente în vederea eliminării armelor nucleare, avertizând că amenințarea unei catastrofe nucleare este tot mai serioasă și în continuă creștere.

Apelul vine în contextul în care Rusia a lansat în mod repetat avertismente voalate potrivit cărora Moscova ar putea folosi arme nucleare în Ucraina, precum și în contextul testelor repetate de rachete nord-coreene.

Un editorial publicat în numeroase reviste medicale a făcut apel la profesioniștii din domeniul sănătății din întreaga lume să alerteze cetățenii și liderii cu privire la pericolul major pentru sănătatea publică reprezentat de armele nucleare.

„Pericolul este serios și în creștere", se arată în materialul semnat de editorii a 11 reviste medicale importante, printre care BMJ, Lancet, JAMA și New England Journal of Medicine.

„Statele care au capacități nucleare trebuie să își elimine arsenalele nucleare înainte de a ne elimina pe noi".

Articolul avertizează și că orice utilizare a armelor nucleare „ar fi catastrofală pentru omenire". „Chiar și un război nuclear limitat, care ar implica doar 250 din cele 13.000 de arme nucleare din lume, ar putea ucide pe loc 120 de milioane de oameni și ar putea provoca o perturbare climatică globală care ar duce la o foamete, punând în pericol două miliarde de oameni", au avertizat semnatarii materialului.

Ira Helfand, fostul președinte al organizației International Physicians for the Prevention of Nuclear War și co-autor al editorialului, a declarat pentru AFP: „Ne confruntăm cu un moment extraordinar de periculos în care posibilitatea unui război nuclear este reală".

El a amintit un comentariu făcut chiar săptămâna aceasta de fostul președinte rus Dmitri Medvedev, care a amenințat cu folosirea armelor nucleare în cazul în care contraofensiva Ucrainei va captura teritoriul rusesc. „Nu știm dacă amenințările sunt reale sau dacă sunt prezentate doar pentru a speria oamenii, dar cred că trebuie să le luăm foarte în serios", a spus Helfand.

De asemenea, el a privit și spre Coreea de Nord, despre care Japonia a declarat săptămâna trecută că reprezintă o amenințare mai serioasă la adresa securității naționale decât oricând până acum.

Articolul vine și în contextul în care recent, pe 6 august, s-au împlinit 68 de ani de la prima armă nucleară folosită asupra civililor - SUA au detonat o bombă atomică deasupra orașului japonez Hiroshima, în 1945.

