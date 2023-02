Telescopul James Webb ne-a oferit imagini mai clare ale obiectelor cerești și a scos la iveală caracteristici ascunse ale Universului de când a devenit operațional, anul trecut. Acum, potrivit unui studiu realizat de o echipă internațională de astrofizicieni, acesta ar putea, de asemenea, să ne schimbe complet înțelegerea cosmosului.

Analizând imaginile realizate de telescop în apropierea galaxiei Ursa Mare, oamenii de știință au descoperit șase potențiale galaxii care s-au format la doar 500-700 de milioane de ani după Big Bang. Faptul că acestea ar putea avea aproape 13 miliarde de ani nu este ceea ce le face ciudate, ci faptul că ar putea avea la fel de multe stele ca și Calea Lactee, conform calculelor echipei. Oamenii de știință au explicat că acestea nu ar trebui să existe conform teoriei cosmologice actuale, deoarece nu ar fi trebuit să fie suficientă materie la acel moment pentru ca galaxiile să formeze atâtea stele câte au format galaxiile noastre.

Ceea ce au văzut oamenii de știință în imagini sunt câteva puncte de lumină neclare, dar foarte strălucitoare, care par roșii pentru instrumentele noastre, ceea ce indică faptul că sunt vechi. Joel Leja, unul dintre autorii studiului, a declarat pentru publicația Space că oamenii de știință se așteaptă de obicei să vadă galaxii tinere și mici care strălucesc în culori de albastru atunci când trag cu ochiul în universul antic, deoarece acestea ne apar ca obiecte care s-au format recent.

Pentru ca aceste șase galaxii să pară vechi și masive înseamnă că ele formau sute de stele pe an la scurt timp după Big Bang. În comparație, Calea Lactee formează doar una sau două stele noi în fiecare an. În plus, aceste potențiale galaxii au dimensiuni de aproximativ 30 de ori mai compacte decât galaxiile noastre, deși au la fel de multe stele.

Oamenii de știință recunosc că există posibilitatea ca punctele roșii neclare pe care le-au văzut să fie altceva, precum găuri negre supermasive, de exemplu. De asemenea, acestea ar putea fi mai mici în realitate în comparație cu dimensiunea proiectată pe care cercetătorii au obținut-o în urma calculelor lor. Echipa are nevoie de mai multe date și de a-și verifica descoperirile prin spectroscopie, dar ei cred că ar putea avea o confirmare oficială în cursul anului viitor.

