Cercetătorii au descifrat un text pierdut de mult timp scris de astronomul antic Claudius Ptolemeu.

Scris în limba greacă, pe un pergament, textul a fost descoperit inițial în 1819 de Angelo Mai, un cardinal romano-catolic și cercetător al textelor antice, care l-a găsit ascuns într-o bibliotecă a abației Bobbio din nordul Italiei.

Acum, o echipă de cercetători de la Universitatea Sorbona din Paris și de la Universitatea din New York (NYU) a descifrat o mare parte din textul misterios și i-a dezvăluit conținutul. Aceștia și-au detaliat munca într-un studiu publicat pe 9 martie în revista Archive for History of Exact Sciences, scrie Live Science.

Înainte de aceasta, experții se străduiau să descifreze manuscrisul și puteau decripta doar bucăți ale documentului. Deoarece pergamentul era considerat extrem de scump, la un moment dat, în secolele al șaselea sau al șaptelea d.Hr., cineva a reciclat paginile și a tipărit o altă lucrare - în acest caz, „Etymologiae" a teologului spaniol Isidore de Sevilla - peste scrierile lui Ptolemeu. De asemenea, cineva a „curățat" hârtia în încercarea de a o citi, ceea ce a făcut ca porțiuni din pagini să devină maro închis, aproape ilizibile, potrivit studiului.

Cercetătorii aveau nevoie de o modalitate de a putea vedea mai în detaliu textul, deoarece „era practic imposibil să citești mai mult decât câteva cuvinte izolate pe aceste pagini", a spus Jones. Așa că au apelat la o metodă numită imagistică multispectrală.

„Ideea de bază este că diferite lungimi de undă ale luminii au iluminări diferite pe o pagină scrisă cu cerneală de o anumită compoziție", a spus Jones. „Tehnica se referă la a face o mulțime de fotografii digitale cu diferite lungimi de undă de lumină și apoi să combini aceste imagini prin adăugarea și scăderea semnalelor de diferite proporții pentru a vedea dacă poți scoate în evidență scrisul pe care vrei să-l vezi și să suprimi scrisul pe care nu vrei să-l citești. Pentru fiecare pagină, este o rețetă diferită." Această metodă le-a permis să citească mai mult de jumătate din ceea ce era scris.

Astfel, a fost dezvăluit un manual, scris de Ptolemeu, care explica felul care poate fi construit un instrument folosit pentru a trasa distanțele și a studia stelele. Compus din nouă inele metalice care pivotează unul în jurul celuilalt, dispozitivul putea fi utilizat pentru a ghida o persoană în timp ce făcea calcule astronomice. În text, Ptolemeu îi sfătuia pe cititori să construiască un instrument care să nu fie mai mic de aproximativ 0,3 metri în diametru, potrivit studiului.

Însă cum au știut cercetătorii că Ptolemeu a fost într-adevăr autorul acestei lucrări?

„Din păcate, nu avem prima și ultima pagină, așa că nu avem un nume de autor", a spus Jones. „Dar au început să apară lucruri care sunt foarte caracteristice vocabularului grecesc al lui Ptolemeu. El are un stil distinctiv și folosește anumite fraze și cuvinte pe care fie nimeni altcineva nu le-a mai folosit în toată literatura greacă antică, fie au fost utilizate de cei pe care i-a influențat în mod direct."

Subiectul în sine a oferit, de asemenea, indicii: „Apoi am găsit un anumit pasaj în care autorul vorbește la persoana întâi, spunând: Am introdus o nouă terminologie pentru anumite unghiuri folosite în astronomie”, a spus Jones. „Avem, de asemenea, o altă carte a lui Ptolemeu în care acesta a folosit aceeași terminologie de nume noi pentru aceste unghiuri. Aceasta este cea mai puternică dovadă a noastră că documentul este scris chiar de el".

