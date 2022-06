În prezent, multe rute comerciale navale sunt nevoite să treacă prin Marea Nordului, care se află în mare parte sub jurisdicția Rusiei.

Încălzirea climei, care va duce la topirea ghețarilor din zona arctică, ar putea avea un efect neașteptat, care va scădea dependența de Rusia, în condițiile sancțiunilor internaționale impuse acestei țări.

În cel mult 20 de ani, mare parte din zona arctică nu va mai fi acoperită de ghețari tot timpul anului, astfel încât se vor putea deschide noi rute maritime prin această regiune.

Vapoarele vor ocoli astfel Marea Nordului, aflată sub control rusesc, iar traseelor vor fi mai scurte și navele vor produce cu aproximativ 24% mai puține emisii de gaze cu efect de seră.

Practic, prin deschiderea de noi rute comerciale în zona Polului Nord, Rusia va fi izolată, iar mediul înconjurător va avea de asemenea de câștigat, pentru că se va reduce poluarea. Noile trasee ar putea trece prin Pasajul de nord-vest, ce străbate Oceanul Arctic.

Concluzia privind această urmare neașteptată a topirii ghețarilor le aparține cercetătorilor de la Universitatea Brown din Providence, Rhode Island.

Ei au realizat simulări computerizate pentru patru scenarii, bazate pe niveluri diferite de emisii cu efect de seră.

Potrivit acestui studiu, dacă în urmării 40 de ani temperatura medie la nivel global va crește cu mai mult de 1,5 grade Celsius, ghețarii se vor topi și vor apărea aceste noi căi de navigație.

Ritmul de topire a gheții este atât de rapid încât primele efecte se vor vedea în mai puțin de două decenii, când o parte din Oceanul Arctic va deveni complet navigabil mai multe luni pe an.

Noile rute prin zona arctică vor scurta cu 14-20 de zile durata transportului naval, iar companiile maritime vor economisi timp, bani și vor polua mai puțin.

Concluzia studiului a fost publicată în Proceedings of the National Academy of Sciences.