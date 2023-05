Oamenii de știință care folosesc fotografia cu ultraviolete spun că au descoperit o versiune veche a unui capitol din Biblie care a fost ascunsă sub o altă secțiune a textului timp de peste 1.500 de ani.

Istoricul Grigory Kessel, de la Academia Austriacă de Științe, a anunțat descoperirea într-un articol publicat în revista New Testament Studies, la începutul acestui an. New Testament Studies este o revistă academică publicată de Cambridge University Press.

Potrivit lui Kessel, acesta a folosit fotografia cu ultraviolete pentru a vedea textul anterior sub trei straturi de cuvinte scrise pe un tip de manuscris antic pe care oamenii îl foloseau pentru a scrie peste alte cuvinte, dar care adesea lăsa să se întrevadă urme ale scrierii originale.

Aceste tipuri de manuscrise au fost folosite în antichitate din cauza lipsei de pergament. Cuvintele erau redactate pe acest material în mod repetat, până când mai multe straturi acopereau cuvintele ascunse dedesubt.

Textul descris în descoperirea lui Kessel este o versiune mult timp rămasă nedescoperită a capitolului 12 din Cartea lui Matei, care a făcut parte inițial din vechile traduceri siriene ale Bibliei, în urmă cu aproximativ 1.500 de ani, a declarat Kessel într-un comunicat de presă citat de Science Alert. El a precizat că a făcut descoperirea în manuscrisul aflat la Biblioteca Vaticanului.

Acesta oferă o „poartă unică" pentru cercetători pentru a înțelege primele faze ale evoluției textuale a Bibliei, potrivit comunicatului de presă, și prezintă unele diferențe față de traducerile moderne ale textului.

De exemplu, potrivit comunicatului, versiunea originală în limba greacă a textului Matei 12:1 - care este cea mai frecvent utilizată în prezent - spune: „În acel timp, Isus a trecut prin lanurile de grâu în ziua de Sabat, iar ucenicilor Săi li s-a făcut foame și au început să culeagă căpățânile de grâu și să mănânce".

Traducerea recent descoperită, însă, este ușor diferită. Ea spune: „au început să culeagă căpățânile de grâu, să le frece în mâini și să le mănânce".

Este posibil ca în viitor cercetătorii să folosească această tehnică și asupra altor opere istorice, pentru a căuta și mai multe mistere ascunse în spatele cuvintelor scrise în urmă cu mii de ani.

