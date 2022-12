Cercetătorii testează un medicament care ar putea vindeca răni vechi, chiar dacă acestea au apărut cu zeci de ani în urmă.

Acest gel a avut rezultate fantastice la copiii care suferă de o boală rară a pielii, relatează New Atlas. În plus, s-a concluzionat că gelul a reușit chiar să vindece răni deschise care erau vechi de ani de zile.

Rapoartele privind succesul gelului au fost publicate în The New England Journal of Medicine și arată că, după trei luni, 71% dintre pacienții care au primit gelul activ s-au vindecat complet, chiar și atunci când a fost aplicat pentru a vindeca răni vechi.

Noul gel terapeutic furnizează copii ale genei COL7A1 direct în țesutul rănit. Conform teoriilor cercetătorilor, gelul ar trebui să vindece rănile vechi prin declanșarea producției de proteine cheie de colagen. Aceste proteine sunt necesare pentru ca pielea să se vindece și, prin declanșarea directă, ar trebui să forțeze pielea să intre în modul de recuperare.

Singurul dezavantaj aici este că efectul gelului nu este permanent, iar rănile vechi au reapărut la câteva luni după aplicare. Cu toate acestea, deoarece nu au existat efecte adverse observate la utilizarea repetată a gelului, nu ar trebui să fie dăunător pentru pacienți să îl folosească pentru perioade de timp mai lungi.

