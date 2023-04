Până la vârsta de 32 de ani, Alexandru cel Mare a cucerit un imperiu care se întindea din Balcani până în Pakistanul de astăzi, devenind astfel suveranul unuia dintre cele mai mari imperii din lumea antică. În ciuda succesului și a faimei sale, locația unde se află mormântul său a rămas un mister până în zilele noastre.

Pe baza scrierilor antice, a legendelor și a descoperirilor recente, însă, există indicii cu privire la locul unde este îngropat Alexandru cel Mare.

Marele general macedonean a murit în Babilon în anul 323 î.Hr., iar imperiul său s-a prăbușit la scurt timp după aceea, deoarece generalii și oficialii săi s-au luptat pentru putere. Unul dintre ei, Ptolemeu, a obținut controlul asupra corpului lui Alexandru cel Mare și l-a adus la Memphis, în Egipt, în 321 î.Hr., a scris Chris Naunton, un egiptolog care este director al Robert Anderson Research Charitable Trust din Marea Britanie, în cartea sa „Searching for the Lost Tombs of Egypt", arată Live Science.

Documentele istorice sugerează că trupul lui Alexandru cel Mare a fost probabil păstrat în Memphis (un oraș antic situat în apropiere de Cairo), până când a fost construit un mormânt în Alexandria, iar trupul său a fost mutat acolo. Nu este clar când s-a întâmplat acest lucru, dar este posibil să fi durat chiar și câteva decenii, a scris Naunton. Documentele istorice indică faptul că la sfârșitul secolului al treilea î.Hr. a fost construit un alt mormânt pentru Alexandru, cunoscut sub numele de „Sema" sau „Soma", în Alexandria, iar acesta pare să fi fost ultimul așezământ în care a fost așezat generalul. Nu este clar unde, mai exact, se află acest ultim mormânt. „Locația mormântului ar putea fi acum subacvatică - istoricul grec antic Strabo indică faptul că era în districtul palatelor, din care o parte este cu siguranță sub apă acum. Dar ar fi putut fi mai departe în interiorul uscatului - sursele nu ne permit să fim siguri de acest lucru", a declarat Naunton pentru Live Science într-un e-mail.

Egiptologul a precizat că există o mare probabilitate ca mormântul lui Alexandru cel Mare să nu fie găsit. Chiar dacă vor fi identificate rămășițe ale mormântului, s-ar putea să nu fie posibilă confirmarea faptului că acesta îi aparține, într-adevăr, lui Alexandru cel Mare, a adăugat el. Textele istorice oferă puține informații despre cum arăta mormântul, iar o inscripție ar putea fi necesară pentru a-l identifica, a spus Naunton.

Deși locația mormântului său final este necunoscută, există totuși două locații care au supraviețuit în care este posibil ca trupul lui Alexandru cel Mare să fi fost plasat pentru o perioadă de timp. Unul este într-un mormânt din estul Alexandriei, cunoscut sub numele de „mormântul de alabastru". Nu există nicio inscripție pe el, dar este de dimensiuni considerabile și este posibil să fi fost mormântul în care Alexandru a fost păstrat după ce trupul său a fost mutat pentru prima dată în Alexandria, a spus Naunton. Pare să dateze din jurul secolului al III-lea î.Hr. și unele părți ale designului său sunt similare cu alte morminte antice din Macedonia.

În plus, există un sarcofag care a fost construit pentru Nectanebo al II-lea, un faraon care a fost forțat să fugă din Egipt în jurul anului 343 î.Hr. când persanii au invadat Egiptul. Există o legendă de lungă durată conform căreia acesta a ținut corpul lui Alexandru pentru o perioadă de timp, posibil după ce a fost adus pentru prima dată la Memphis din Babilon. În prezent se află la British Museum din Londra.

Unii cercetători cred că mormântul final va fi găsit și au identificat câteva zone din Alexandria care sunt promițătoare. Zahi Hawass, un fost ministru egiptean al antichităților, a declarat pentru Live Science că el crede că mormântul se află într-o zonă cunoscută acum sub numele de cimitirul latin de la El-Shatby, în Alexandria, și că este încrezător că locul de înmormântare al lui Alexandru cel Mare ar putea fi găsit în viitor.

