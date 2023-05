Greutatea combinată a clădirilor din New York City ar putea cauza scufundarea metropolei, au declarat cercetătorii. Cu toate acestea, ar putea exista și alte motive pentru care orașul se scufundă - inclusiv modul în care Pământul continuă să se deplaseze după sfârșitul ultimei ere glaciare, care a avut loc în urmă cu peste 10.000 de ani, au adăugat oamenii de știință.

Înțelegerea modului și a motivelor pentru care zone precum orașul New York se scufundă treptat îi ajută pe cercetători să estimeze riscurile de inundații cu care aceste zone s-ar putea confrunta în viitor din cauza schimbărilor climatice. Se așteaptă ca nivelul mării de-a lungul coastei atlantice a Americii de Nord să crească de trei până la patru ori mai repede decât media globală, au precizat cercetătorii.

„Creșterea nivelului mării va pune în cele din urmă probleme legate de inundații în New York, dar și la nivel global", a declarat pentru Live Science autorul principal al studiului, Tom Parsons, geofizician la U.S. Geological Survey. Datele colectate de companie sugerează că partea inferioară a Manhattanului se scufundă cu o rată de aproximativ 2 milimetri pe an.

Motivul ar putea fi unul natural. În timpul celor mai reci perioade ale ultimei ere glaciare, calote de gheață gigantice au acoperit o mare parte a planetei. Acest lucru a făcut ca solul aflat direct sub stratul de gheață să se scufunde, ceea ce, la rândul său, a determinat înclinarea marginilor maselor terestre. După ce aceste calote de gheață s-au topit, zonele care fuseseră împinse în sus se scufundă acum, ceea ce, potrivit unor cercetări anterioare, ar putea duce la o scădere a nivelului terestru de 48 până la 150 de centimetri de-a lungul coastei de est până în 2100.

Oamenii de știință au estimat că masa celor 1.084.954 de clădiri din cele cinci cartiere ale New York-ului este egală cu 762 de miliarde de kilograme, distribuite pe o suprafață de 778 de kilometri pătrați. Apoi, aceștia au dezvoltat modele computerizate pentru a vedea cum toată această greutate ar putea cauza scufundarea pe o mare varietate de condiții de sol.

Datele obținute prin satelit au relevat o rată medie de scufundare de 1 până la 2 mm pe an în tot orașul. Acest lucru a fost în concordanță cu scufundarea pe care modelele computerizate au preconizat-o din cauza deplasării naturale a pământului după ultima eră glaciară.

Parsons a mai remarcat că orașul New York se scufundă, în medie, doar un nivel destul de mic în fiecare an. „Cu toate acestea, creșterea nivelului apei în zona orașului New York este de aproximativ 1 până la 2 milimetri pe an, astfel încât fiecare milimetru de scufundare a terenului este echivalent cu devansarea cu un an în ceea ce privește creșterea nivelului oceanelor", a concluzionat acesta.

