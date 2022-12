James Earl Jones s-a retras din rolul lui Darth Vader, acesta cedând drepturile pentru ca Lucasfilm să poată folosi inteligența artificială pentru a-i adăuga vocea lui Darth Vader pentru orice proiect viitor.

Studioul a folosit deja programul de inteligență artificială Respeecher pentru a crea vocea lui Jones și a o folosi pentru revenirea lui Darth Vader în Obi-Wan Kenobi. Iar Lucasfilm a folosit aceeași tehnologie pentru a recrea vocea lui Mark Hamill de acum câteva decenii pentru aparițiile lui Luke Skywalker în The Mandalorian și The Book of Boba Fett.

De asemenea, inteligența artificială a fost de ajutor pentru a-i reda vocea lui Val Kilmer după o traheotomie.

Există însă și alte utilizări care au ridicat semne de întrebare, cum ar fi faptul că recrearea AI a vocii lui Anthony Bourdain pentru un alt serial a generat, de asemenea, controverse. Tot anul acesta a apărut și informația conform căreia Amazon o antrenează pe Alexa să vorbească folosind vocea altor persoane. Compania a prezentat opțiunea într-un scenariu înduioșător, în care un bunic le poate citi povești nepoților înainte de culcare, chiar și după ce acesta a murit. Dar știm cu toții că riscul ca oamenii să folosească o astfel de tehnologie în mod neetic este unul foarte mare.

